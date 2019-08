Benevento, non solo un terzino: Inzaghi vuole un difensore centrale

di Luigi Trusio

È tempo di valutazioni in casa Benevento: la dirigenza rilette sul da farsi dopo l'opaca prestazione di Pisa che se da un lato ha rilanciato le quotazioni di Montipò (giustamente salvaguardato in un momento difficile), dall'altro ha posto parecchi interrogativi sia sul sistema di gioco che sull'interpretazione dello stesso da parte di alcuni singoli. Foggia e Inzaghi stanno ragionando su come muoversi nell'ultima settimana di mercato. Tutto dipenderà da cosa decide l'allenatore: se andare avanti con il 4-4-2 o modificare qualcosa preferendo un assetto più adatto e funzionale ai calciatori che sono in organico. Si apre oggi una settimana decisiva.



