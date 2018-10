Benevento, la carica dei rientri: col Livorno ecco Costa e Bandinelli

di Luigi Trusio

Dopo Costa, riecco Bandinelli. Bucchi può tirare un sospiro di sollievo e cominciare e guardare in maniera più serena al posticipo di lunedì sera contro il Livorno. L'infermeria che si sta pian piano svuotando permetterà al tecnico di avere a disposizione un ventaglio di scelte più ampio ma soprattutto di contare su correttivi da apportare in corso d'opera. Diversamente, avrebbe avuto ben poche alternative sia in difesa che a centrocampo in un match di capitale importanza per il rilancio delle ambizioni di classifica dei giallorossi.



Bandinelli si è allenato finalmente con i compagni dopo il trauma contusivo rimediato al polpaccio nella rifinitura pre-Pescara che gli aveva procurato un vistoso ematoma. Adesso, grazie alle cure mediche e agli allenamenti differenziati, si è totalmente riassorbito e consentirà a Bucchi di avere anche il mediano in prestito dal Sassuolo tra gli arruolabili in un settore dove si registrano già le assenze certe di Del Pinto e Bukata, mentre Nocerino sta ancora smaltendo un leggero affaticamento muscolare. Rimane convalescente anche il centrale difensivo Tuia ma in questo caso, con il rientro di Costa ed il ritorno a pieno regime di Billong, Bucchi ha più soluzioni da cui attingere. Pure Antei, titolare all'Adriatico, lamenta qualche problema di tenuta dopo il lungo stop per infortunio: ci sarà bisogno ancora di qualche altro step in termini di recupero e quindi di un graduale reinserimento ma è probabile che Bucchi decida ugualmente di portarlo in panchina. Rientrato a tutti gli effetti anche Christian Maggio, il capitano che lunedì sera sarà titolare sulla corsia di destra. Sulla sinistra Bucchi è orientato a riproporre Letizia dopo aver utilizzato Di Chiara nell'ultima uscita in Abruzzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO