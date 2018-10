Benevento, l'urlo dei diecimila: e Bucchi pensa al cambio di modulo

di Gianrocco Rossetti

Dopo una lunga attesa, il Benevento domani sera riprenderà il suo cammino in campionato. Sarà già la terza ripartenza in questo avvio di stagione che per i giallorossi è stato decisamente spezzettato e dal passo incerto, in particolare nelle ultime uscite. Tra le due soste di campionato oltre a un turno di stop individuale per la composizione dispari della cadetteria, la squadra di Bucchi non è ancora riuscita a trovare la giusta continuità, inciampando nelle recenti due sconfitte consecutive che hanno reso snervante il tempo intercorso per ridiscendere sul rettangolo verde.



Il Benevento, quindi, ripartirà domani al «Vigorito» (inizio ore 21) contro il Livorno e sino alla prossima sosta del torneo di metà novembre avrà cinque gare per capire il ruolo che potrà recitare in questo campionato. Ad accogliere i giallorossi ci sarà il «Vigorito» quasi pieno e ribollente. Saranno in oltre diecimila a spingere Maggio e compagni verso la strada della vittoria.



Bucchi in queste ultime due settimane ha lavorato per oliare il fisico e risollevare il morale dei suoi giocatori, così come anche per dare una spolverata agli aspetti tattici. Il tecnico giallorosso nelle precedenti gare ha spesso cambiato modulo in corso di match, ma mai si è smosso dal suo 4-3-3 in apertura di partita. Pertanto, la prima certezza da cui il Benevento ricomincerà potrebbe essere il modulo iniziale. Anche se nella circostanze e per la prima volta in stagione qualche defezione potrebbe far tentennare il tecnico sino all'ultimo istante e indirizzarlo verso il 4-4-2. A seguire tra le sicurezze del momento si possono già considerare assegnate ben nove maglie su undici. Andando con ordine. In primis e su tutto c'è quell'ossatura di base che Bucchi ha collaudato nelle prime sei gare di campionato, oltre che in quelle di Coppa Italia ad agosto. Il neo dottore in giurisprudenza Puggioni difenderà i pali provando ad evitare un'arringa per dover difendere se stesso dagli errori. Le due certezze in difesa saranno Maggio a destra e Volta al centro. Per le altre due maglie della linea difensiva ci sono in pole position Billong sul centrosinistra e Letizia sull'out mancino. In mediana Viola agirà da metronomo con al suo fianco un indispensabile Tello e per l'altra mezzala un ballottaggio tra Nocerino e Bandinelli con il primo favorito sul secondo. In attacco le pedine certe di cominciare la gara sembrano Improta e Coda ed un altro testa a testa per la fascia destra tra Insigne e Ricci, anche qui con il primo in vantaggio sul secondo.



