Benevento, è l'ora di Kragl: Inzaghi adesso vuole il bomber Sau

di Luigi Trusio

In attesa di Kragl, la cui situazione potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, il Benevento si coccola Vokic, si gode il prestigioso successo sul Napoli e la prestazione incoraggiante che ha fornito positive indicazioni ad Inzaghi. Il club giallorosso tiene anche per il radar fisso sul mercato e in questo momento si sta concentrando soprattutto sulle uscite. Il diesse Foggia sta lavorando alacremente sfoltire la rosa e liberare spazio salariale per eventuali nuovi innesti. I primi due elementi in lista di sbarco sono stati piazzati. Pietro Iemmello e Gianluca Di Chiara hanno lasciato il ritiro di Pinzolo.



