Benevento, ultimi fuochi di mercato: in arrivo Mavididi e Basit

di Luigi Trusio

Niente da fare. Non ci sarà nessuna amichevole domani. Il Benevento ha provato a organizzarne una con la Lazio, ma è saltata la suggestiva sfida tra i fratelli Inzaghi. Troppo complicato far collimare le esigenze dei due club che si apprestano all'esordio in campionato. Ieri mattina una seduta all'«Imbriani», oggi riposo, domani altra seduta antimeridiana per iniziare la settimana di approccio all'esordio di venerdì 23, nell'open day in notturna del campionato all'«Arena Garibaldi» di Pisa. Pisa che domani sarà impegnato nel terzo turno di Tim Cup in casa contro il Bologna, la ex squadra di Pippo: il tecnico manderà suoi emissari a seguirla. Inzaghi monitora le condizioni di Kragl, Schiattarella e Sau con l'intenzione di lanciarne almeno due dal primo minuto in Toscana.



