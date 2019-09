Benevento, la missione di Foggia: viaggio a Milano per tre rinforzi

di Luigi Trusio

Il Benevento si gode la convincente prestazione contro il Cittadella solo in parte, perché sta già ragionando in ottica futura: la squadra va completata con almeno altri tre innesti. Ovvero un terzino sinistro, un difensore centrale e un centrocampista, non considerando Basit che è virtualmente già giallorosso. Pasquale Foggia è da ieri mattina a Milano per chiudere le ultime operazioni di mercato, visto che oltre ai vuoti da colmare già noti in organico si è presentata un'emergenza a centrocampo, dopo gli infortuni di Schiattarella e Del Pinto. Il primo ha accusato una distorsione al ginocchio (gira con stampelle e tutore) che ha provocato uno stiramento del legamento collaterale mediale (i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno al mese, mese e mezzo, ma potrebbero anche essere inferiori), il secondo un fastidio muscolare al bicipite femorale che sarà valutato in maniera approfondita soltanto oggi.



