Benevento, missione Cittadella: duecento tifosi pronti all'esodo

di Gianrocco Rossetti

Da ieri mattina è entrata nel vivo la preparazione del Benevento alla semifinale playoff, che vedrà i giallorossi scendere in campo martedì sera per il match d'andata. La vittoria di venerdì sera del Cittadella a La Spezia ha reso noto a Bucchi ed ai suoi uomini sia l'avversario da affrontare ma anche il rettangolo verde sul quale giocare in «gara uno». Sarà quindi il «Tombolato» (calcio d'inizio alle 21) ad ospitare la prima delle due partite di semifinale che poi decreteranno una delle finaliste che si contenderanno l'accesso al massimo campionato.



Già da ieri mattina è iniziata la prevendita dei biglietti del match in Veneto. La società patavina ha messo a disposizione dei sostenitori sanniti 1.144 posti del settore ospiti del «Tombolato», al costo di 14 euro più i diritti di prevendita. I biglietti saranno acquistabili online e in tutte le rivendite del circuito LisTicket, senza alcuna necessità della tessera del tifoso. La prevendita per i ticket del settore ospiti chiuderà domani alle 19. Immediata la risposta dei sostenitori sanniti, che già nel primo giorno di vendita hanno fatto registrare oltre duecento tagliandi staccati. Pure la squadra, dall'allenamento di ieri, ha decisamente accelerato il passo, proprio dopo aver conosciuto la prossima avversaria. Infatti, se Bucchi nelle sedute dei giorni scorsi si era dedicato prevalentemente a migliorare la condizione fisica dei suoi uomini, al recupero degli acciaccati ed al consolidamento dell'identità tattica dei giallorossi, da ieri l'allenatore dei sanniti ha iniziato a lavorare anche sulle situazioni di gioco più specifiche da tenere in considerazione in gara, in virtù dell'avversario che si andrà ad affrontare. In tal senso venerdì sera Bucchi ed il suo staff hanno osservato con particolare attenzione la gara tra Spezia e Cittadella, proprio per studiare i prossimi avversari.



