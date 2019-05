Benevento, missione finale: Bucchi si affida a Coda e Insigne

di Luigi Trusio

Il Benevento va a caccia del passe-partout per la finale e chiede strada al Cittadella partendo dal 2-1 dell'andata, che gli consente di giocare per tre risultati: vittoria, pareggio e sconfitta per un gol di scarto. Ma Bucchi non ci sta, e onde scongiurare sorprese esige, giustamente, che i suoi vadano in campo come se si partisse da uno 0-0. «Non mi stancherò mai di ripetere che non abbiamo fatto ancora nulla - spiega il tecnico - e che c'è un'altra sfida dura da affrontare. Dobbiamo scendere in campo con il giusto approccio, come siamo stati in grado di fare all'andata. Non voglio una squadra sparagnina, che gestisca il vantaggio acquisito all'andata. Ce la giocheremo attaccando, perché è ciò che sappiamo fare meglio. Il Cittadella è una squadra fastidiosa, intendo nel senso positivo, perché racchiude una serie peculiarità che potrebbero crearci problemi. Ma non sono convinto che, nonostante il risultato di martedì glielo imponga, verranno qui a fare la partita».



Insigne è il principale indiziato per prendere il posto dello squalificato Armenteros («Samu è sensibile, un po' naif. Dopo il fischio se l'è filata sul pullman per scansare la ramanzina. È il primo ad essere dispiaciuto per quel che è successo, ma tutti possiamo sbagliare. E per noi è un giocatore fondamentale sul piano tecnico-tattico»). Lo svedese sarà l'unico assente, perché tra i convocati c'è anche Asencio, che ha smaltito il virus influenzale. «Asencio negli ultimi mesi ha avuto la sfortuna di incappare in problemi fisici e ogni volta che era pronto a rientrare gli capitava qualcosa. Stavolta è disponibile ma chiaramente non è nelle condizioni di giocare dall'inizio. Da seconda punta accanto a Coda può giocare Insigne, ma in quella zona vedo anche Buonaiuto e Improta. Faremo le scelte più adatte in base alle caratteristiche degli avversari e dei calciatori che abbiamo. Le parole di Roberto nel dopo-gara? Le trovo perfettamente adatte al contesto. È naturale che non condivida la decisione di lasciarlo fuori ed è giusto che la rispetti. Un professionista è anche questo e sta a lui farmi cambiare idea, facendo quello che ha fatto quando è subentrato».



