Benevento, missione terzo posto: Bucchi va all'assalto del Palermo

di Gianrocco Rossetti

Il Benevento ha intrapreso da ieri il percorso che deve portarlo a centrare il prossimo obiettivo nel mirino di mister Bucchi. Dopo la seduta di sabato, riservata esclusivamente ai giallorossi che non sono stati impiegati nel vittorioso match contro il Cosenza, proprio da ieri la squadra si è riunita, quasi al gran completo, per allenarsi nei pochi giorni che la separano dal prossimo impegno. L'appuntamento è per mercoledì, giorno in cui si celebrerà la «Festa dei lavoratori», ma che per il Benevento dovrà significare il giorno in cui centrare il tris di vittorie consecutive. Una vittoria in Calabria, infatti, rappresenterebbe un segnale forte in un campionato che non sta lesinando sorprese.



