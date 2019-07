Inzaghi riabbraccia Ancelotti: «Carletto esempio da imitare»

di Bruno Majorano

Inviato a Pinzolo



Per fare l'elenco dei trofei messi in bacheca da Pippo Inzaghi si correrebbe il rischio di impiegarci una settimana. E da quando ha smesso di giocare per dedicarsi alla panchina il suo approccio al lavoro è praticamente rimasto immutato: concentratissimo e attento a ogni singolo particolare. Nell'arco di qualche settimana si è presentato al Benevento e come nuovo allenatore ha subito battuto il suo amico Carlo Ancelotti nell'amichevole della scorsa settimana contro il Napoli a Dimaro.



Niente male come esordio.

«I risultati ora non contano nulla. Avevo paura della partita perché quando giochi contro squadre così importanti corri il rischio di spendere molte energie e di incappare in brutti infortuni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO