Benevento, obiettivo settemila e oggi arriva anche Schiattarella

Inizia da oggi la rincorsa all'abbonamento numero settemila. È quella la quota che la società giallorossa, nella persona del suo patron, Oreste Vigorito, si è prefissata di raggiungere al varo dalla campagna di fidelizzazione di quest'estate e valida per le gare interne del Benevento nel prossimo torneo di serie B. Con i 6.641 titoli di accesso già venduti, tra quota di rinnovo e nuovi abbonati, servono circa 360 abbonamenti per raggiungere l'obiettivo. Le poco più di trecento tessere che mancano all'appello possono apparire una piccola cifra ma, in realtà, alla luce dell'andamento di vendita dei giorni scorsi, mediamente 30 abbonamenti al giorno, è un numero di non facilissima realizzazione ma nemmeno impossibile da raggranellare.



