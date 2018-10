Benevento, paura Insigne: uscito claudicante, è in dubbio

di Luigi Trusio

Le condizioni di Roberto Insigne, decisivo contro il Livorno con il rigore conquistato, preoccupano Bucchi in vista della Cremonese. Anche ieri, davanti a circa un centinaio di tifosi accorsi alla prima seduta a porte aperte della stagione, l'attaccante esterno di proprietà del Napoli, uscito claudicante dal campo lunedì sera, non si è allenato con i compagni ma si è notato solo in palestra alle prese con la cyclette. Per il fratello del più noto Lorenzo un affaticamento muscolare di lieve entità che induce a gestirlo con cautela: la sua presenza sabato dipenderà da come evolverà la situazione nelle prossime ore. Stesso tipo di lavoro ha effettuato Christian Maggio, anche lui alle prese con un fastidio fisico che potrebbe risolversi nei giorni a venire, ma ora non consente di avere certezze.



Prima dell'inizio della seduta Bucchi ha a lungo confabulato con il medico sociale Raffaele Fuiano, molto probabilmente per chiedere novità sui vari acciaccati. La sgambatura è stata un po' sparigliata: chi non ha giocato contro il Livorno, escluso Nocerino, è stato impegnati su situazioni di gioco. Bucchi nel corso delle esercitazioni ha disposto la squadra con un 4-3-3 con Gyamfi, Sparandeo, Costa e Di Chiara in difesa, Volpicelli, Nocerino e Goddard in mediana, Ricci, Asencio e Improta in attacco. Intanto i reduci dal posticipo serale sono stati impegnati a bordo campo con corsa e ripetute. Da una parte Letizia, Billong, Tello e Viola (quest'ultimo si è fermato quasi subito per un leggero sovraccarico, nulla di trascendentale), dall'altra Coda, Volta, Buonaiuto e Bandinelli. Si è intravisto anche Antei ma solo per qualche giro di campo, mentre Del Pinto era seduto in panchina con le stampelle e in abiti civili. Fermo Gori, assenti Tuia e Bukata. L'allenamento si è chiuso con una partitella 9 contro 9.



