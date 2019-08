Benevento, pazza idea Inzaghi: a Pisa con la coppia Coda-Sau

di Luigi Trusio

Ultime riflessioni per Inzaghi sulla formazione anti-Pisa. Il tecnico è fortemente tentato di lanciare Marco Sau dall'inizio come partner di Massimo Coda, ma vuole prima assicurarsi che l'attaccante sardo, che ha saltato per intero il ritiro precampionato (è arrivato a Moena solo una settimana prima della chiusura della preparazione in altura), abbia almeno 60/70 minuti nelle gambe. In questi giorni di allenamenti intensi Pippo sta testando la condizione della punta di Sorgono, provandolo spesso in tandem con Coda, ma tenendo di fatto ancora aperto il ballottaggio con Armenteros.



