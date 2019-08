Inzaghi tira le orecchie al Benevento: «È mancata cattiveria in attacco»

Simone Matteucci PISA. Parlare di dispiacere per non aver vinto quando poi il tuo portiere ha parato un rigore al 94', allontanando lo spauracchio della sconfitta, non è il massimo. E forse anche per questo Filippo Inzaghi non lo dice apertamente, ma si intuisce perfettamente che in questa prima di campionato l'allenatore del Benevento si aspettava qualcosa in più. Di questa gara si prende il carattere, qualche altro aspetto positivo che si è visto all'Arena Garibaldi, però poi sottolinea che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO