Benevento, via all'operazione Pisa: Inzaghi punta al recupero dei big

di Luigi Trusio

Inzaghi per Pisa prepara un Benevento d'assalto. Il tecnico, consapevole che nel campionato di seie B che s'appresta a iniziare, la maggior parte delle squadre affronterà il Benevento rinunciando a giocarsela a viso aperto, sa già che dovrà schierare una squadra offensiva per scardinare il bunker predisposto da D'Angelo. Contro difesa e contropiede l'allenatore schiererà una squadra in grado di partire forte e di passare in vantaggio già nelle prime battute di gara per far saltare i piani degli avversari. Sarà una partita a scacchi, ma l'impressione è che il Benevento non sia una squadra attrezzata per attendere gli avversari ed accettare i ritmi blandi.



