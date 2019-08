Benevento, la voglia di Inzaghi: «Tutti a Pisa per una grande gara»

di Luigi Trusio

«Non è questione di sistema di gioco. Quello lascia il tempo che trova. Avete visto il Benevento col 4-3-3, col 3-5-2, col 4-3-1-2 (si riferisce agli schemi avvicendati da Bucchi, ndr) e adesso anche col 4-4-2 e sapete che non c'è un assetto che ti dà la certezza di vincere. Se ci fosse sarei pronto ad adottarlo. Il miglior allenatore è quello che trova l'abito giusto per i calciatori che ha. Per imporsi contano altre cose: la mentalità, la continuità e l'attenzione».



Pippo Inzaghi sembra quasi infastidito dalle discussioni sul modulo. Il tecnico esce abilmente in dribbling dalla domanda sull'adattabilità e la funzionalità degli esterni alti («Insigne, Improta, Tello e Kragl sono tutti e quattro molto forti, con un'altra disposizione tattica saremmo costretti a farne a meno, mentre ritengo che questa è quella più congeniale per le loro caratteristiche. Poi sarà il campo a dire se ho avuto ragione») ed esprime un desiderio: che il suo Benevento faccia vedere di cosa è capace a prescindere da come verrà schierato.



