Benevento, playoff a rischio: caso Palermo, ipotesi slittamento

di Luigi Trusio

Bucchi, per far quadrare i conti, stavolta dovrà essere chirurgico. Il tecnico deve riuscire a trovare la combinazione perfetta per fare in modo di presentare una squadra competitiva a Brescia mettendo al sicuro la presenza nei playoff di alcuni elementi imprescindibili. È per questo che già da qualche giorno si sta arrovellando il cervello alla ricerca della migliore strategia per salvare capra e cavoli. Una cosa è certa: il Benevento al «Rigamonti» non andrà a fare da sparring-partner ma andrà a difendere l'onore, per dimostrare di valere un posto in Serie A e cercare di rovinare la festa ai 15mila bresciani nel giorno della consegna della coppa per il primo posto in campionato. L'allenatore sta valutando in maniera approfondita ogni singola situazione, sta monitorando il percorso di ciascun singolo, in particolare quelli sofferenti per acciacchi di varia natura, per capire che margini di recupero possono avere e quanto rischioso sarebbe mandarli in campo sabato.



