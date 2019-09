Il Benevento va a caccia del poker: out Volta, Antei e Caldirola al centro

di Luigi Trusio

Lassù in cima si respira aria salubre, e il Benevento non vuole più scendere. Dopo tre vittorie consecutive, i giallorossi stasera col Pordenone, nel turno infrasettimanale, vanno dritti a caccia del poker. Alla «Dacia Arena» di Udine capitan Maggio e compagni intendono restare in vetta e sanno che per averne la certezza devono necessariamente infilare un altro successo. I neroverdi di Tesser sono reduci dalla sconfitta di Livorno ma in casa, finora, hanno collezionato 6 punti in 2 gare e mietuto vittime illustri come Frosinone e Spezia: di sicuro venderanno cara la pelle.



