Benevento, pronti i primi due colpi: in arrivo Mancuso e Migliorini

di Luigi Trusio

Sarà un Benevento altamente competitivo quello che parteciperà al prossimo campionato di B. La scelta di Inzaghi non è casuale e rappresenta un segnale forte in questa direzione: affidare ad un nome di prestigio e ad un uomo carismatico la missione di una pronta risalita in A. Inzaghi ha accettato Benevento ed un solo anno di contratto (seppur infarcito di clausole, premi e bonus e con opzione per l'anno successivo) perché gli sono state date precise garanzie sull'organico: avrà la squadra che desidera, con giocatori in grado di fornire un contributo determinante in termini di esperienza, qualità e personalità. Il matrimonio con SuperPippo sarà in grado di ampliare anche i margini di movimento sul mercato, perché i calciatori più ambiti, se da un lato potranno essere allettati dalla serietà e dalla solidità del progetto, oltre che dalla solvibilità del Benevento, dall'altro per convincersi e togliersi ogni dubbio potrebbero aver bisogno anche di una chiamata dello stesso Inzaghi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

