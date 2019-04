Il Benevento punta all'en plein: 18 punti per tornare in serie A

di Luigi Trusio

Con 18 punti ancora in palio, tutto può accadere. Il Benevento punta a fare en-plein e a vincere le restanti sei partite, a cominciare dalla sfida di domenica col Palermo. Battendo i rosanero infatti, i giallorossi li scavalcherebbero i rosanero e diventerebbero padroni del loro destino, almeno per il terzo posto, che, come spiegato anche dal diesse Foggia, rappresenta l'obiettivo minimo. Il Lecce, che è secondo, ha invece una partita relativamente semplice in casa col Carpi, ma nella successiva, nel turno del lunedì di Pasquetta, quando i sanniti saranno impegnati al «Bentegodi» col Verona (ormai fuori dai giochi per la promozione diretta), avranno una sfida abbastanza complicata: i salentini faranno visita al Perugia, che ha un disperato bisogno di punti per rimanere aggrappato ai playoff.



Il Benevento affronterà, in successione, entrambe le calabresi: prima il Cosenza in casa (venerdì 26 aprile in anticipo), poi il Crotone in trasferta (mercoledì 1° maggio). Se Coda e compagni riusciranno a lasciarsi dietro il Palermo, la corsa alla promozione diretta diventerebbe un affare esclusivo tra loro ed il Lecce, con la terza piazza e la possibilità (oltre che di saltare il primo turno dei playoff partendo dalla semifinale) di giocare l'eventuale finale di ritorno al «Ciro Vigorito», come succoso premio di consolazione. Che alla 35esima avrà il Brescia al «Via del Mare», e dopo andrà all'«Euganeo» contro il Padova che, si spera, a tre giornate dal termine della regular-season sarà ancora in corsa per raggiungere i playout e quindi non già condannato. Alla 37esima il Padova sarà nel Sannio mentre il Lecce riposa. Nell'ultimo turno stagionale il Benevento sarà di scena a Brescia (e in questo caso potrebbe essere che le rondinelle abbiano già festeggiato la promozione diretta) mentre il Lecce se la giocherà tra le mura amiche con lo Spezia che dovrebbe essere (ma solo in teoria) ancora in corsa per l'ottavo posto e dunque per gli spareggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO