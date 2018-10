Benevento, rebus in attacco: testa a testa Coda-Asencio

di Luigi Trusio

Niente da fare per Billong. Anche ieri il camerunese ha sostenuto un allenamento differenziato per cui a Pescara al massimo potrà andare in panchina. Pertanto la coppia centrale in difesa sarà ancora una volta quella formata da Massimo Volta e Andrea Costa, già in campo contro Lecce e Foggia. Antei sarà tra i convocati ma gli occorre almeno un altro paio di settimane per eliminare del tutto i fastidi e raggiungere un livello di condizione tale da garantirgli un grado di tenuta atletica vicino ai 90'. Scontata riconferma per Christian Maggio sulla fascia destra, Letizia rimane in leggero vantaggio su Di Chiara per la corsia mancina. A centrocampo sono in tre per una maglia: Bandinelli, Nocerino e Del Pinto, con quest'ultimo che potrebbe scalzare gli altri due. Nel loro caso Bucchi deciderà soltanto all'ultimo momento: il tecnico non vuole lasciare nulla al caso e intende prendersi tutto il tempo a disposizione prima di fare le scelte. In attacco è testa a testa tra Coda e Asencio che guadagna terreno, così come Insigne che potrebbe essere preferito a Ricci. Improta, nonostante l'opaca prestazione con il Foggia, dovrebbe essere ancora una volta titolare a scapito di Buonaiuto. Si tratta pur sempre di gerarchie fluttuanti figlie di equilibri molto sottili, che si potrebbero modificare da un momento all'altro. Quanto alla difesa dei pali e agli errori commessi, per adesso Puggioni non è in discussione. Ma nessuno ha il posto garantito: Montipò è pur sempre uno dei portieri della nazionale Under 21 che resta in paziente attesa. Molto dipenderà anche dal versante motivazionale: Bucchi privilegerà coloro che potranno garantire una reazione più lucida e incisiva che rabbiosa e scomposta al ko incassato dal Foggia.



