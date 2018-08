Benevento, è rebus sulle fasce: ballottaggio tra De Chiara e Letizia

di Luigi Trusio

Il Benevento mette il Lecce nel mirino: ieri i giallorossi sono tornati ad allenarsi per preparare al meglio l'esordio in campionato di lunedì 27. Bucchi negli ultimi test ha provato quasi sempre lo stesso undici, che poi è quello da considerare finora più affiatato visto che la maggior parte degli interpreti si allenano insieme sin dai primi giorni del ritiro di Gubbio. Alla ripresa c'era anche Costa che ha smaltito il fastidio che lo aveva tenuto fuori contro il Frosinone, per cui si candida a una maglia da titolare. Differenziato per Asencio che sta recuperando un problema al ginocchio, ma i medici sono ottimisti e oggi potrebbe già unirsi ai compagni: difficile tuttavia che Bucchi decida di impiegarlo dal primo minuto con i salentini. Con il gruppo anche Antei e Bukata che necessitano di ulteriore periodo di preparazione per ritrovare la forma e come già ampiamente spiegato nei giorni scorsi sono da considerare out. Il tecnico per la formazione anti-Lecce deve sciogliere alcuni dubbi: ballottaggio a sinistra De Chiara-Letizia, in avanti sul versante mancino Improta è favorito sull'ultimo arrivato Buonaiuto, mentre è testa a testa tra Insigne e Ricci per il ruolo di esterno destro dell'attacco che vedrà ancora una volta Massimo Coda nel ruolo di centravanti titolare.



