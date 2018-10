Benevento, è rebus mediana: Bucchi pensa al turnover in mezzo

di Luigi Trusio

Tre punti e poco altro per cui sorridere. Ma comunque una botta di adrenalina e un carico d'energia per affrontare il secondo turno casalingo di fila, quello di sabato con la Cremonese, con un po' più di fiducia. Il match col Livorno ha confermato che Bucchi ha ancora parecchio lavoro da fare e che il Benevento si porta dietro anche qualche leggero difetto strutturale che, per adesso, non consente di trovare immediati palliativi alle evidenti difficoltà nella costruzione della manovra.



Il principale problema interessa difatti proprio il settore mediano, dove Viola, Tello e Bandinelli, ma anche Nocerino, faticano a trovare l'intesa, a entrare nei meccanismi, a contribuire allo sviluppo del gioco e a risultare efficaci sia nella fase di interdizione che in quella di impostazione. Il fraseggio è lento, prevedibile e poco coordinato, gli inserimenti latitano e gli interpreti hanno difficoltà a proporsi e smarcarsi. Ovviamente non dipende tutto dalle lune di Viola, le cui prestazioni sembrano essere diventate, di colpo, la cartina di tornasole del rendimento dell'intera squadra: c'è qualcosa che non va nell'intesa complessiva tra singoli oltre a uno scollamento evidente con gli altri reparti (difesa, esterni, attacco) che pregiudica determinate giocate e rende abbastanza prevedibili molte altre. Le carenze sull'impianto di squadra sono ben note: a parte una difesa senza un leader in campo e a corto di uomini fisicamente a posto (defezioni in più di una circostanza mascherate dalla presenza di Billong, al quale il Benevento aveva dato il benservito e che se avesse trovato squadra nella seconda metà di agosto, non sarebbe neppure stato sostituito vista l'impossibilità di fare mercato in entrata), a centrocampo manca proprio un calciatore che sia in grado di far rifiatare Viola o di imporsi come valida alternativa quando quest'ultimo non riesce ad esprimersi sui suoi livelli. Bucchi a domanda precisa nel post-mercato su chi avesse individuato come vice-Viola rispose testualmente Volpicelli, salvo poi impiegare in quel ruolo Nocerino da titolare a Cittadella e nelle altre occasioni in cui il numero 10 è stato avvicendato (come a Pescara). L'impressione è che il tecnico abbia ancora necessità di chiarirsi le idee rispetto ad un gruppo in cui nessuno finora, tranne qualche rara eccezione, ha mostrato di avere un altro passo o impatto, o di essere tanto superiore agli altri da meritare una maglia a prescindere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO