Il Benevento col rebus modulo: Tuia è pronto ma non è al top

di Luigi Trusio

Con le unghie e con i denti, con la grinta e con il cuore, con il fisico e con la tecnica. Ma stavolta l'arma in più del Benevento ad Ascoli dovrà essere la testa. Cristian Bucchi è stato chiaro a Fragneto: vuole che i suoi allontanino dalla mente i cattivi pensieri ed approccino alla partita leggeri, senza avvertire la pressione delle tre sconfitte di fila. Il tecnico ha spiegato di aver lavorato soprattutto sull'aspetto psicologico in questa settimana, per «consentire alla squadra di ritrovare la giusta serenità e ricaricare le batterie in vista dello sprint finale». Già, perché con le tre gare in sette giorni contro Ascoli, Carpi e Perugia il rischio è di arrivare con la spia della riserva accesa e il livello di energia al minimo. Il primo obiettivo dell'allenatore deve essere quello di eliminare dal cervello dei suoi uomini le scorie dell'ultimo match, quello perso in casa con lo Spezia. Un ko reso ancora più pesante dalla contestazione e dai fischi del pubblico amico. Ha avuto due settimane intere per innescare il processo di smaltimento, in modo da recuperare un spinta motivazionale e soprattutto la consapevolezza di ciascun elemento nel potenziale suo e del resto della squadra. Ha optato per due mercoledì a porte chiuse di fila (e con quello saltato causa ritiro siamo a quota tre nelle ultime quattro settimane) per preservare il gruppo e lasciarlo tranquillo, nella speranza di tenere alta la concentrazione e arrivare con i giusti stimoli alla partenza per le Marche. In pratica ha fatto il possibile per tenere i giocatori sul pezzo, senza distrazioni o grilli per la testa. Li ha accarezzati, quasi coccolati, usando più la carota che il bastone. Ora tocca vedere se questa scelta pagherà già nell'immediato, con la riprova ad Ascoli, dove il Benevento ha bisogno di tornare a far punti.



