Benevento, rebus playoff: attesa la sentenza sul caso Palermo

di Gianrocco Rossetti

Il Benevento ha archiviato il secondo torneo di serie B della sua storia con un quarto posto che ha migliorato la quinta posizione raggiunta nel 2016-17, che poi si è rivelata apripista per l'approdo in A dagli spareggi post season. Al calar del sipario del campionato regolare è giunta anche la bella soddisfazione della vittoria contro quel Brescia dominatore della stagione e meritatamente approdato alla massima categoria dal primo posto. I lombardi non avrebbero certamente voluto perdere l'ultima apparizione stagionale davanti ai propri tifosi ma le velleità bresciane si sono infrante al cospetto del vero protagonista di giornata: Ghigo Gori. Per il portiere tarantino si è trattato di un ritorno in campo in gara ufficiale a distanza di oltre due anni e dopo aver festeggiato venerdì le trentanove primavere. Sul rettangolo verde Gori si è fatto ammirare non solo per il rigore parato al capocannoniere Donnarumma, ma nel complesso per come si è destreggiato tra i pali, a dimostrazione di quanto sia alto il livello di professionalità di una vera e propria «bandiera» giallorossa.



