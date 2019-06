Benevento in ansia per i big: Coda e Letizia, è rebus rinnovi

di Luigi Trusio

Il Benevento continua a scandagliare il mercato nonostante sia alle prese con le spine dei contratti dei big in scadenza al 2020. Il club giallorosso è alle prese con i rinnovi di Coda e Letizia, che potrebbero anche non concretizzarsi a breve. Questo significa che c'è il rischio di perderli entrambi. Su Coda si è fiondato l'Empoli (che già si è assicurato un altro ex giallorosso e pupillo del tecnico, il portiere Alberto Brignoli), che lo ha individuato come sostituto di Caputo (destinato al Sassuolo), su precisa indicazione di Cristian Bucchi che è un suo grande estimatore. Su Letizia ha messo da tempo gli occhi il Bari, che gli ha fatto recapitare una proposta economica molto importante che il Benevento, per adesso, non ha nessuna voglia di pareggiare. Il primo approccio tra l'entourage del terzino di Scampia e la dirigenza sannita per ipotizzare un prolungamento si è concluso con un nulla di fatto: tra domanda e offerta per adesso c'è troppa distanza.



