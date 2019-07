Benevento, due rinforzi per Inzaghi: pressing più forte su ​Schiattarella

di Luigi Trusio

Dopo Sau, Inzaghi aspetta almeno altri due rinforzi (se non tre). C'è difatti ancora parecchio spazio nella lista degli over 23 (con Manfredini, Kragl e Sau sono appena 14 sui 18 consentiti dal regolamento) e l'esigenza di innestare qualche altro elemento in ruoli chiave. Innanzitutto serve un centrocampista poliedrico e di esperienza. Che è stato individuato in Schiattarella, per il quale nelle ultime ore è stato fatto qualche lieve passo in avanti. L'accordo con il giocatore c'è, bisogna solo fare in modo che la Spal non abbia nulla a pretendere per un calciatore da tempo in lista di sbarco. Una situazione di cui si farà carico lo stesso Schiattarella che, con il suo entourage, sta trattando la separazione dal club ferrarese.



