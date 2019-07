Benevento, l'ora dei rinnovi: Coda e Letizia i primi della lista

di Gianrocco Rossetti

I prossimi giorni saranno quelli nei quali il Benevento vorrebbe chiudere la partita dei rinnovi che tengono con il fiato sospeso calciatori, club e tifosi. In particolare sul piatto ci sono le posizioni di Letizia e Coda, solo a seguire quella di Armenteros. Per i primi due, dopo le interlocuzioni di giugno e qualche frizione tra le parti, adesso è giunto il momento di sedersi di nuovo al tavolo delle trattative e trovare l'intesa per ratificare i nuovi accordi, con prolungamenti nella durata e adeguamenti economici al ribasso.



