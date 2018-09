Benevento-Roma, test per 10mila: Bucchi lancia Ricci e Asencio

di Luigi Trusio

È solo un'amichevole, ma non sarà una gara come tutte le altre. Domani, nel giorno di Benevento-Roma, ricorrono gli 89 anni dalla fondazione del club sannita: la «Società Polisportiva Littorio Benevento» venne fondata il 6 settembre del 1929 e prese parte al campionato di Terza Divisione regionale. Sugli spalti del «Ciro Vigorito» ci saranno circa 10mila spettatori e la Curva Sud, per l'occasione, organizzerà una speciale coreografia che intende proprio ricordare l'89esimo compleanno della società giallorossa. Sia la dirigenza che Cristian Bucchi inoltre, tengono molto a questa gara. Un test prestigioso contro la formazione arrivata fino alle semifinali della ultima Champions League non è cosa da tutti i giorni. È anche un modo per sentire ancora il profumo della serie A: il Benevento vuol fare bella figura davanti al proprio pubblico per celebrare nel miglior modo possibile una data di tale importanza e il suo allenatore intende dimostrare che le difficoltà incontrate con il Lecce sono ormai superate e la squadra è pronta a recitare un ruolo da protagonista nel campionato cadetto. Bucchi presenterà delle novità in formazione rispetto all'ultima uscita col Lecce: dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Letizia sulla fascia sinistra e Bandinelli in mediana, rispettivamente al posto di Di Chiara e Nocerino. Potrebbe cambiare del tutto il tridente offensivo: da Insigne-Coda-Improta a Ricci-Asencio-Buonaiuto, con Improta che sembra l'unico in grado di scansare il turnover, almeno inizialmente. Qualche dubbio anche tra i pali Puggioni resta favorito, ma le quotazioni di Montipò sono in risalita. Bucchi punterà molto sulla verve offensiva dei suoi, terrà sotto stretta osservazione il pacchetto mediano e si aspetta che si riduca al minimo il margine d'errore soprattutto sul piano difensivo. Nelle rotazioni dovrebbe entrare, nel corso del match, anche chi ha avuto davvero poche possibilità per mettersi in luce in questo primissimo scorcio di stagione. Da Gyamfi a Billong, passando per Sparandeo, proseguendo con Del Pinto e Volpicelli e chiudendo con Filogamo e Goddard, in ripresa dopo qualche piccolo problema fisico (è tornato ad allenarsi ieri con la squadra). Potrebbero avere un po' di minutaggio anche Bukata e Antei, ma molto dipenderà dal limite di sostituzioni sul quale si sono accordati i due club. L'unico a non esserci sarà il difensore Tuia che si è fermato a causa di un affaticamento muscolare nella seduta di ieri. Oggi il Benevento scenderà in campo per una nuova seduta di allenamento mattutina e immediatamente dopo Bucchi diramerà la lista dei convocati per il test contro il capitolini.



