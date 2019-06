Benevento con la rosa extralarge: ecco il piano di sfoltimento

di Luigi Trusio

In attesa di Vincenzo Italiano, il Benevento si prepara a sfoltire la rosa prima di rivolgersi al mercato in entrata. Sono infatti ben 27 i giocatori di proprietà: i portieri Puggioni (scadenza di contratto 30 giugno 2020), Gori (2020) e Zagari (2020), i difensori Antei (che ha spalmato e prolungato fino al 2022), Maggio (2020), Caldirola (2021), Gyamfi (2020), Tuia (2021), Billong (2021), Sparandeo (2020), Costa (2020), Volta (2021), Letizia (2020), Di Chiara (2021), Tazza (2020), i centrocampisti Del Pinto (2021), Viola (2021), Tello (2021), Volpicelli (2020), Goddard (2021), Vokic (2021) e Donnarumma (2020), gli attaccanti Coda (2020), Armenteros (2020) e Improta (2021), Filogamo (2020) e Iemmello (2022). Diventeranno 28 con il riscatto di Montipò, sul quale la società è determinata a scommettere ancora nonostante lo «sciagurato» finale di stagione. Il Benevento ha tempo fino al 23 giugno per esercitare l'opzione: versando 600mila euro nelle casse del Novara (dopo i 400 già tirati fuori per il prestito oneroso) il portiere che Di Biagio ha convocato per l'Europeo Under 21 sarà giallorosso a tutti gli effetti. L'obiettivo del diesse Foggia è di ridurre l'organico di almeno il 30% e, quindi, portarlo a non più di 18/19 elementi, ai quali poi bisognerà aggiungere 5/6 nuovi innesti.



