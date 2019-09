Benevento, Inzaghi fa la conta: Hetemaj o Tello in coppia con Viola

di Luigi Trusio

Il Benevento ha ripreso la preparazione in vista del derby ed è pronto al primo tour de force stagionale. Sono difatti ben cinque le gare, da quella con la Salernitana in poi, che Coda e compagni disputeranno in soli 19 giorni, con una media pazzesca di un match quasi ogni 3 giorni e mezzo. Un percorso condito di ostacoli, che però testerà realmente le ambizioni dell'organico a disposizione di Inzaghi. Si comincia lunedì sera con la sfida dell'Arechi contro i granata, si prosegue sabato 21 settembre alle 15 ricevendo la visita del Cosenza al Vigorito. Non ci sarà neppure il tempo di tirare il fiato e riposarsi che il successivo, martedì 24 settembre, i giallorossi sono attesi dal turno infrasettimanale (serale) con una trasferta insidiosa in quel di Udine.



