Benevento, le scelte di Inzaghi: Hetemaj con Viola, Insigne c'è

di Luigi Trusio

Vincere. Pippo Inzaghi lo ripete come un mantra, una filosofia da adottare. A Salerno la stagione del Benevento potrebbe già prendere una piega diversa in caso di blitz. E l'allenatore lo sa bene, per questo sta cercando di trasferire alla squadra la sua carica emotiva, la sua determinazione. È questione di mentalità. Quando sei allenato soprattutto con la testa, in campo ragioni con lucidità, sai come distribuire lo sforzo, conservare le energie per i momenti topici, spingere sull'acceleratore e, perché no, anche quando occorre tirare i remi in barca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

