Schiattarella in arrivo a Moena e Inzaghi testa il suo Benevento

di Luigi Trusio

Il trasferimento di Pasquale Schiattarella al Benevento è praticamente cosa fatta. Ieri il calciatore ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla Spal ed ora è libero di formalizzare quell'accordo da tempo trovato con il Benevento. L'annuncio è atteso per la giornata di oggi e contestualmente il centrocampista napoletano raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Moena. Per il Benevento si tratta del terzo colpo a parametro zero, dopo quelli di Kragl e Sau (quarto se si considera...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO