Sconfitta con l'uomo in più. Il Benevento cade a Crotone e addio alle ultime speranze di di promozione diretta nonostante la sconfitta del Lecce. Nonostante la superiorità numerica, espulso Benali al 35’ per doppia ammonizione, l'undici di Bucchi subisce il gol di Simy con un bel destro al volo in area e non riesce a trovare la rete del pari.

