Benevento, delusione al Vigorito: ​il Palermo s'aggiudica la supersfida

Il Benevento sbatte contro gli ex: Brignoli e Puscas condannano i giallorossi ai playoff. Il portiere para l'impossibile mentre l'attaccante sigla il raddoppio pochissimi istanti dopo essere entrato. Alla fine tanti, troppi rimpianti per Bucchi, che non viene premiato per il suo coraggio nello schierare un assetto spregiudicato. Il tecnico ha solo l'imbarazzo della scelta e riconferma l'undici del blitz a Perugia con Maggio e Improta laterali bassi, Viola in cabina di regia, Ricci rifinitore alle spalle di Coda e Armenteros. Stellone privo di Bellusci e Chochev riabilita Puscas e lo schiera nel tandem d'attacco con Nestorovski. Il Benevento parte contratto, mentre il Palermo manovra ordinato. I giallorossi si organizzano nel giro di una manciata di minuti e cominciano ad impegnare Brignoli. Dalla bandierina Viola pesca Coda che in acrobazia indovina l'angolino, Brignoli compie allungandosi compie un miracolo. La partita ristagna, ma il Benevento dà sempre l'impressione di poter affondare il colpo, soprattutto con Ricci. Il Benevento è padrone del campo e macina gioco e occasioni, come nel contropiede fulmineo di Coda che si vede respinta la conclusione, Ricci sul tap-in trova ancora pronto Brignoli. Stessa sorte capita a Coda. Ma nel momento migliore del Benevento, il Palermo passa con Nestorovski. Nella ripresa bisogna attendere 17 minuti per vedere il primo tiro in porta con Viola. Il Benevento ci prova ma Brignoli è in giornata di grazia. Poi è Puscas, altro ex, a non perdonare. Il gol giallorosso arriva al 45' con Asencio.

