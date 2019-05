Benevento, il segreto nel gruppo: con il Cittadella in palio la finale

di Luigi Trusio

Il Benevento ha vinto una battaglia, ma non la guerra. Certo, al «Tombolato» i giallorossi hanno posto le basi per il passaggio del turno con un'affermazione che gli consente di preparare il match di ritorno con più serenità, ma sarà opportuno mantenere alta l'asticella della tensione agonistica onde evitare spiacevoli sorprese e giocarsela con la stessa intensità, la stessa fame e la stessa concentrazione. È quello che pensa Bucchi, che ha già la testa rivolta a sabato perché sa bene che il rischio di prenderla sottogamba va assolutamente scongiurato. Nel frattempo il tecnico ha impacchettato e si è portato a casa una prestazione da squadra matura, solida. Pronta al grande salto. Se fosse stato alla ricerca di un segnale concreto dai suoi, sarebbe tornato a casa soddisfatto. Ma è probabile che immaginasse già come sarebbe andata a finire. La tranquillità ostentata nella conferenza pre-gara non era di facciata, tantomeno un modo per farsi coraggio o esorcizzare l'ansia. Lavora dai primi di luglio con il gruppo e ormai lo conosce alla perfezione. Bucchi era realmente convinto di andare a vincere a Cittadella, conscio del potenziale e della personalità che la squadra è in grado di esprimere, dell'armonia che regna nello spogliatoio, della simmetria tra i movimenti, dello sviluppo di meccanismi tali da consentire una produzione offensiva fuori dal comune.



