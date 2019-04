Benevento all'ultimo chilometro: Bucchi non fa turnover

di Luigi Trusio

Niente turnover contro il Cosenza. Cristian Bucchi marcia spedito verso la conferma di quella che ormai può essere considerata la formazione-tipo. Non era mai capitato prima che il tecnico scegliesse gli stessi undici per tre volte di fila: si viaggia dritti verso la quarta consecutiva seguendo il giudizio insindacabile del campo. Difficile togliere anche un solo ingranaggio da un motore capace di travolgere Perugia e Verona a domicilio e di spaventare la corazzata Palermo.



Nell'allenamento di ieri il tecnico ha diviso ancora una volta il gruppo in due tronconi, con i titolari del «Bentegodi» a effettuare solo esercizi in palestra, attivazione muscolare e giri di campo: un chiaro segnale conservativo. L'obiettivo è quello di preservarli da sforzi eccessivi, non appesantirli sul breve periodo date le partite ravvicinate e farli arrivare alla sfida in notturna di domani sera nella migliore condizione possibile. Tanto più che, facendo i dovuti scongiuri, la principale certezza è che il Benevento, perlomeno nei suoi giocatori-chiave, scoppia di salute.



