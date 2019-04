Il Benevento tifa Brescia e sogna la promozione diretta

di Luigi Trusio

I risultati di ieri hanno spezzato la testa della classifica in due tronconi e cristallizzato le prime quattro posizioni. Il quarto posto del Benevento è blindato: i giallorossi dopo il pari tra Pescara e Verona devono amministrare 5 lunghezze di vantaggio sugli abruzzesi (che hanno una partita in più) e 7 sugli scaligeri a 3 turni dal termine della regular-season. Il 2-2 del Palermo a Livorno rende i rosanero non più artefici del proprio destino, li costringe a tifare Brescia oggi nella sfida al vertice con il Lecce (lo stesso faranno i sanniti, per i quali in caso di successo delle rondinelle si riaprirebbe uno spiraglio nella corsa alla promozione diretta) e permette agli uomini di Bucchi di sperare ancora nel terzo posto, adesso distante due soli punti.



Mercoledì primo maggio si torna in campo per l'infrasettimanale, che coincide con la terzultima di campionato, e il Palermo riceverà lo Spezia che, dopo l'1-1 di ieri col Perugia, ha bisogno di altri punti per mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff, mentre il Benevento sarà impegnato in trasferta a Crotone contro i pitagorici, che ieri schiantando il Venezia hanno messo una seria ipoteca sulla salvezza salendo a +4 proprio sui lagunari, attualmente quintultimi. Viola e compagni nel frattempo hanno già ripreso la preparazione: ieri mattina si sono ritrovati sul manto erboso dell'«Imbriani» per la rituale seduta post-gara con lavoro defaticante per i titolari ed esercitazioni tecnico-tattiche per coloro che sono rimasti in panchina o entrati a partita in corso (tranne Tello, che è come se avesse giocato dall'inizio visto che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco dopo appena 8 minuti e, dunque, si è aggregato ai compagni intenti nella fase di scarico).



