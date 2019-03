Benevento-Spezia, partita infinita: depositate motivazioni reclamo

di Luigi Trusio

Il Benevento ha depositato le motivazioni del reclamo per la posizione irregolare di Okereke. Il termine per la loro trasmissione (dopo il preannuncio al giudice sportivo) sia all'organo di primo grado che alla società controparte (in questo caso lo Spezia), scadeva sabato, ovvero 7 giorni dalla disputa della gara oggetto del contendere. Il ricorso del club giallorosso è firmato dall'avvocato Gaetano Aita del foro di Salerno, professionista esperto in diritto sportivo con due studi ad Eboli ed autore del «Manuale giuridico-pratico di diritto calcistico», una guida di riferimento per gli addetti ai lavori pubblicata nel 2006. Tra i passaggi fondamentali dell'istanza prodotta da Aita, che ovviamente ricalca quella presentata dal Livorno qualche settimana fa, le dichiarazioni del direttore sportivo amaranto Mauro Facci e soprattutto l'ordinanza dello stesso magistrato sportivo Emilio Battaglia che, dopo aver analizzato gli atti allegati dal club labronico e le controdeduzioni dello Spezia, ha deciso di rimettere gli atti alla Procura federale. La società sannita anche in questa vicenda ha preferito mantenere lo stile che l'ha sempre contraddistinta, visto che non c'era la necessità di calcare la mano: Aita nel reclamo definisce «incauta» la scelta del club spezzino di mandare in campo contro il Benevento un calciatore oggetto di una controversia ancora da chiarire. Ora non resta che attendere gli atti consequenziali.



