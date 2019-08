Il Benevento corre ai ripari: assalto al terzino D'Orazio

di Luigi Trusio

Il Benevento è ancora un cantiere aperto. L'esordio in chiaroscuro di Pisa lascia spazio a più di qualche perplessità in vista dei prossimi impegni e dell'ultima settimana di calciomercato. Tra note liete e stonate, in una partita fisica e ingolfata, si è registrato un difetto evidente in termini di qualità. Ma il Pisa ha impostato volontariamente una gara funzionale alle sue caratteristiche, spigolosa e dai ritmi compassati, il Benevento non è parso a suo agio nell'interpretazione pragmatica di un match che era chiaro non fosse nelle sue corde.



