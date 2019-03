Benevento, Bucchi alza la posta: la serie A in nove mosse

di Luigi Trusio

Archiviato anche l'ultimo turno di sosta del campionato cadetto, il Benevento è atteso dallo sprint finale che lo porterà a disputare le restanti nove gare di regular-season in soli 43 giorni, ovvero meno di un mese e mezzo. Una full-immersion che si tradurrà subito nel primo trittico ravvicinato di sfide, compresso in appena sette giorni. Si parte con l'Ascoli, due giorni fa distrutto (7-0) dal Lecce, sabato 30 marzo alle 15; si prosegue in casa contro il Carpi martedì 2 aprile alle 21, si chiude sabato 6 aprile a Perugia alle 18. Un tour de force per il quale Bucchi avrà bisogno di tutti, di uomini in piena efficienza e di fare un minimo di turnover onde evitare di spremere i calciatori oltre il dovuto. Già perché poi il ciclo terribile ricomincia subito con lo scontro d'alta quota al «Ciro Vigorito» con il Palermo di domenica 14 aprile (ore 21), si estende con la delicata trasferta di Verona il giorno di Pasquetta (22 aprile ore 15.00 che coincide con il lunedì in albis) e con il match tra le mura amiche contro il Cosenza del 27 aprile (anche se questa data, come le successive, non è ancora fissata al pari dell'orario). Le ultime tre partite contro Crotone (in trasferta, primo maggio o giù di lì), Padova (interna, turno infrasettimanale del 4 maggio) e Brescia (fuori, atto finale in programma per l'11 maggio) rappresentano la degna chiosa di una stagione regolare che mette in palio altri 27 pesantissimi punti che possono ancora sconquassare la classifica.



Certo che ormai la corsa ai primi due posti si è fatta durissima, ma il Benevento ha il dovere di continuare a provarci e, mal che vada, di aspirare a uno dei piazzamenti più comodi in chiave playoff. La strada migliore per riuscirci sarebbe quella di iniziare a vincere i confronti diretti, visto che a parte il Pescara, i sanniti non hanno ancora sconfitto una della prime cinque della graduatoria.



