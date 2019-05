Benevento, test playoff a Brescia: emergenza diffidati, sette a rischio

di Luigi Trusio

In attesa di conoscere le due potenziali avversarie nel secondo turno playoff, il Benevento ha tre missioni da compiere a Brescia per l'ultimo atto della stagione regolare: chiudere in bellezza (magari con una prestazione da incorniciare al cospetto di quella che oramai è a tutti gli effetti una squadra di Serie A), preservare i diffidati e provare a gestire l'emergenza infortunati. Obiettivi complessi ma necessari per fare in modo di arrivare agli spareggi in una condizione psico-fisica ideale e con la squadra in piena salute.



I giallorossi per adesso conoscono solo una parte del proprio destino. Hanno la certezza di saltare il turno preliminare in gara unica del 17 e 18 maggio e di scendere in campo direttamente per le semifinali mercoledì 22 maggio in trasferta (match di andata), sul campo della vincente la sfida tra quinta e ottava classificata (al momento Pescara e Cremonese), e domenica 26 maggio per la gara di ritorno al «Ciro Vigorito». Non sono previsti supplementari e rigori: al termine del duplice confronto accede alla finale la squadra che ha segnato più reti, mentre in caso di parità (i gol realizzati in trasferta non valgono doppio) nella somma gol avanzerebbe la meglio piazzata, e cioè il Benevento. Che passerebbe il turno anche con due pareggi, tipo 0-0 fuori casa e 2-2 in casa, oppure perdendo 1-0 in campo esterno e vincendo 2-1 tra le mura amiche. Stesso discorso vale per la finalissima, dove il Benevento a parità di punteggio soccomberebbe solo se incontrasse il Palermo o il Lecce. Se una delle due venisse eliminata nell'altra semifinale, il vantaggio del miglior piazzamento tornerebbe in capo al club sannita.



