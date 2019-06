Benevento, spunta l'ipotesi Iachini e prende quota l'asse con Caserta

di Luigi Trusio

In attesa che venga ufficializzata l'interruzione del rapporto con Cristian Bucchi, sta per aprirsi il casting per il nuovo allenatore del Benevento. Il diesse Pasquale Foggia è al lavoro su diversi profili, anche perché si tratta di una scelta fondamentale e che nasconde diverse insidie. Prima di stringere il cerchio, il diesse cercherà di capire le possibili affinità dell'ipotetico nuovo traghettatore con il progetto tecnico che di fatto, per gran parte è già delineato. Ci sono infatti, giovani compresi, ben 27 elementi sotto contratto (che potrebbero anche aumentare di qualche unità nel caso fosse riscattato qualche prestito) e nessun atleta in scadenza.



