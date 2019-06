Benevento, tre nomi dopo Bucchi: in corsa Iachini, Inzaghi e Longo

di Luigi Trusio

Si riduce sensibilmente il numero dei pretendenti alla panchina del Benevento. Iachini, Inzaghi, Longo: questo il trio dal quale dovrebbe uscire il nome del nuovo allenatore giallorosso, con le ipotesi Stellone e Corini sullo sfondo. Tutti gli altri sembrano tagliati fuori dalla corsa per le ragioni più svariate. Corini, il tecnico che ha portato il Brescia in A con la promozione diretta, rappresenta l'idea più affascinante e convincente, ma a preoccupare sono i tempi necessari ad intavolare l'operazione. Il tecnico di Bagnolo Mella deve ancora incontrarsi con Cellino («Siamo al lavoro per costruire il nuovo Brescia» ha dichiarato ieri a margine del premio Football Leader 2019) ma i bene informati sostengono che pretenda prima garanzie sulla gestione del mercato e sul futuro, dopo che il presidente non ha confermato il diesse Francesco Marroccu e pare non abbia intenzione di sostituirlo, dedicandosi alla campagna acquisti in prima persona. Il Benevento può aspettare solo un paio di giorni prima di cominciare a definire la questione allenatore, e potrebbero non essere sufficienti perché Corini si renda disponibile. Quanto a Stellone, rientra nel gruppo dei principali indiziati per l'età il pragmatismo e la capacità trainante, e il Benevento lo tiene sotto osservazione. Nel suo caso basterebbe una chiamata, l'accordo sarebbe una formalità. Inutile dire che il Benevento gradisce un profilo giovane e sarebbe eventualmente disposto a fare un'eccezione per Iachini, molto legato a Pasquale Foggia ma tentato anche dal pressing del Palermo. Quanto a Pippo Inzaghi, è sempre stato un pallino di Oreste Vigorito, ma lo scorso anno preferì accasarsi a Bologna in massima serie dopo essere stato inizialmente interpellato. Per adesso c'è stato solo un timido approccio, un sondaggio che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio nelle prossime ore. Guadagna terreno Moreno Longo, che lo scorso anno ha portato in A il Frosinone attraverso i playoff. Sentito telefonicamente, il suo «ad oggi non ho parlato con nessuno» suona più come un tentativo di depistaggio che come una smentita. Foggia è alla ricerca di un allenatore con un mentalità affine alla sua, che abbia un'idea moderna di calcio e per questo sono stati accantonati parecchi candidati. Dopo Di Carlo e Oddo, per tale motivo sono finiti fuori dai radar Delio Rossi e Marino, mentre per cause differenti toccherà stessa sorte a Panucci e Nicola.



