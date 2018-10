Benevento, il tridente arma in più: Coda c'è, Insigne favorito su Ricci

di Luigi Trusio

Al via le prove generali anti-Livorno. Bucchi sta provando tutte le combinazioni possibili per schierare la migliore formazione contro gli amaranto. Il tecnico ha i principali nodi da sciogliere soprattutto in attacco, il reparto dove c'è più affollamento in assoluto. Ben venga la sana competizione tra i vari interpreti in questi casi ma in una partita così importante, da vincere ad ogni costo per sotterrare i malumori innescati dalle due sconfitte di fila, sarà fondamentale non sbagliare la scelta degli uomini. Per questo il tecnico intende prendersi tutto il tempo a sua disposizione prima di una decisione definitiva ma da quello che si percepisce c'è già un chiaro orientamento su quella che sarà la composizione del tridente offensivo.



Rispetto a Pescara la prima novità dovrebbe esserci a destra, con Insigne che al momento è in vantaggio su Ricci. Le idee di Bucchi fino a lunedì sera potrebbero anche cambiare ma per adesso il fratello del più noto Lorenzo sembra nettamente favorito sul romano in prestito dal Sassuolo. Al centro dell'attacco è praticamente scontato il ritorno di Massimo Coda dopo la chance avuta da Asencio contro il Pescara. Quest'ultimo ha giocato da titolare due delle ultime tre gare, mentre Coda si è ritrovato fuori sia a Cittadella che a Pescara, dopo essere andato a segno nella partita di mezzo contro il Foggia. Non sarà solo una questione di rotazioni o di naturale alternanza: Bucchi, non avendo ancora elementi sufficienti per fare una vera e propria cernita e per individuare quello zoccolo duro di cui lui stesso parlava prima di Pescara per adesso preferisce affidarsi a chi gli dà più garanzie e cercherà di andare sul sicuro, optando per una squadra molto vicina a quella sfavillante delle prime uscite tra Tim Cup e campionato. A sinistra la sensazione è che ci sarà ancora spazio per Improta, che assicura più copertura e maggior equilibrio rispetto a Buonaiuto. Anche se, in un partita dove occorre aggredire l'avversario sin dal primo alito di gara, le fiammate dell'ex Perugia potrebbero fornire quella spinta iniziale necessaria a scardinare con largo anticipo il bunker predisposto dai labronici. Dato che il match sarà di importanza capitale, il confine tra il capolavoro e il disastro è talmente sottile che non indurrà Bucchi a prendersi rischi eccessivi, soprattutto in considerazione dell'avversario sia sul piano offensivo (il Livorno ha il peggior attacco con sole 4 reti realizzate), che difensivo (quarta peggior difesa con 11 reti incassate dopo Padova, Carpi e Foggia).



