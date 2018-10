Benevento, tutti sotto accusa: scardinate le certezze di Bucchi

di Gianrocco Rossetti

In casa Benevento è «allarme rosso», con la spia che si è illuminata e il suono della sirena a richiamare l'attenzione di tutti i protagonisti. Probabilmente per la squadra sannita non si può ancora parlare di vera e propria crisi semplicemente perché si è soltanto ad inizio ottobre ed il campionato è giunto alla sua settima giornata, con il Benevento che ha giocato sei gare. Ma indubbiamente la seconda sconfitta consecutiva maturata a Pescara e, soprattutto, le modalità con cui sono giunte sia la debacle con il Foggia che poi, a seguire, quella all'Adriatico non posso far derubricare la questione a semplice fatalità o meri incidenti di percorso.



È evidente che l'allenatore e tutta la rosa sono sostanzialmente «sotto processo» non tanto da parte dell'ambiente sannita, dimostratosi ancora una volta maturo anche nel contestare con i fischi al termine del match a Pescara, quanto con se stessi. Nel senso che adesso dovrà partire una sana e costruttiva autocritica nello spogliatoio giallorosso al fine di ricostruire quella mentalità vincente che pareva acquisita con il buon avvio di stagione. Bucchi dovrà ritrovare le proprie certezze che appaiono smarrite nel tourbillon delle sei diverse formazioni iniziali schierate e poi instillarle al gruppo che in campo a Pescara ha dato ampia prova di aver dilapidato quell'identità di squadra che l'aveva contraddistinta sino alla prima mezzora del match contro il Foggia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO