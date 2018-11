Benevento, l'urlo di Bucchi: «Voglio undici leoni in campo»

di Luigi Trusio

«Voglio una squadra da battaglia. Esigo che entriamo in campo affamati come leoni. Il fatto che il pubblico non sia contento ci deve inorgoglire e non condizionare, perché vuol dire che riconosce il nostro valore e pretende il massimo». Cristian Bucchi non usa giri di parole per sottolineare quanto sia importante fare risultato a Carpi.



«Il problema è sempre lo stesso - spiega il tecnico - e cioè quello di trovare la giusta continuità. Dimostriamo di essere forti solo a sprazzi, ma questo non può bastare. Quando siamo stati in grado di tirar fuori tutto il potenziale, l'abbiamo sempre spuntata. I numeri non mentono, siamo l'unica formazione insieme al Brescia ad aver segnato almeno un gol in ogni partita, ma spesso non siamo stati capaci di approfittarne: non possiamo consentirci di far rientrare in partita gli avversari dopo che siamo passati in vantaggio e in alcuni casi anche quando siamo avanti 2-0».



L'analisi di Bucchi è schietta e condivisibile e risuona come un'autocritica. «Tranne che con il Lecce, non abbiamo mai effettuato una rimonta. Questo vuol dire che andiamo in tilt al primo ostacolo. Da Carpi in poi, non mi accontento più di vedere questa squadra offrire solo scampoli di bel gioco. Le aspettative maggiori sono le mie, dopo che vedo questi ragazzi lavorare tutti i giorni e conosco benissimo il loro potenziale. Ma è arrivato il momento di tirare fuori tutto, a costo di violentarsi dal punto di vista della cattiveria». L'allenatore evidenzia anche quelle che sono le criticità dettate dalle numerose defezioni in organico. «Noi ci mettiamo del nostro, ma poi ci sono anche gli episodi che non giocano a nostro favore. Con il Foggia sul 2-1 per loro abbiamo fallito tre palle gol pulite. Con l'Ascoli se Coda e Asencio non si fossero ostacolati, avremmo pareggiato e ora saremmo qui a commentare il grande cuore del Benevento. Chi mi conosce sa che non mi sono mai lamentato delle assenze, ma Antei, Bukata e Tuia non li abbiamo mai avuti a disposizione, mentre uno come Del Pinto in questo periodo ci avrebbe fatto comodo per gestire le rotazioni. Il centrocampo è il reparto in maggiore sofferenza? Nelle partite in cui non siamo riusciti a tenere i ritmi alti il dispendio di energia è stato maggiore. In altre gare invece, eravamo davvero privi di alternative in mediana».



Quello di Bucchi, a un certo punto sembra quasi uno sfogo, anche se il tecnico mantiene sempre un atteggiamento signorile e dai toni molto pacati. «Ci sono quei momenti in certe partite contro squadre che si chiudono in cui avremmo bisogno di una giocata del singolo per sbloccare l'impasse, che si rischi un dribbling, che si vada uno contro uno. Non possiamo avere la presunzione di arrivare a essere pericolosi unicamente col possesso». Un'ammissione che trasuda umiltà nell'ammettere che ci sono delle evidenti difficoltà e che queste, non sempre, vanno superate con schemi programmati o intuizioni tattiche. Il calcio difatti è anche improvvisazione del singolo attore, che però deve trovare il coraggio - e su questo Bucchi deve battere molto - di provare la giocata risolutrice.



