Benevento, profumo di playoff: Bucchi guida l'assalto al Verona

di Luigi Trusio

«Non abbiamo bisogno di nasconderci. Ci stiamo giocando la Serie A e potremmo raggiungerla anche attraverso i playoff, come è già capitato al Benevento due anni fa. Ma prima pensiamo a chiudere bene questa cinquina di partite cominciando a battere il Verona, perché è nelle nostre corde». In Cristian Bucchi c'è la ferma convinzione di poter sbancare il «Bentegodi». Il tecnico parla chiaramente di sensazioni positive, anche dopo la sconfitta col Palermo. «La rabbia a caldo ha ben presto lasciato il posto a tutta una serie di certezze che abbiamo acquisito. La gara contro i rosanero ci ha dato la consapevolezza che siamo sulla strada giusta e che partite del genere si perdono una volta in un anno. Abbiamo raggiunto un ottimo livello psicofisico e anche di qualità di gioco. Io mi sono divertito a guardare la mia squadra».



