Benevento condannato ai playoff: la serie A passa per il cinismo

di Luigi Trusio

«Andiamo a dormire con una ferita apertissima, ma anche con la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti. Adesso testa al Verona». Le parole di Bucchi nel post-gara sono emblematiche e sintetizzano anche lo stato d'animo del giorno dopo. Serpeggia ancora la delusione nell'ambiente giallorosso per una partita interpretata nel modo giusto, senza però aver raccolto nulla rispetto a quanto meritato. Ma il Benevento non può rimproverarsi nulla e quindi è già il momento di voltare pagina. Ormai fuori dai giochi per la promozione diretta (solo la matematica tiene in vita le speranze dei giallorossi ma il primo posto è irraggiungibile: il capolista Brescia, ieri sera vittorioso a Livorno con un gol messo a segno da Romagnoli nel finale, ha allungato a 10 punti il vantaggio sui sanniti) conviene concentrarsi sui playoff e sul miglior piazzamento possibile. Si fa durissima anche per il terzo posto, ma il quarto è ampiamente alla portata e quello contro il Verona del lunedì in Albis potrebbe rappresentare lo scontro decisivo per ipotecarlo.



Un risultato che consentirebbe di evitare il turno eliminatorio e accedere direttamente alla semifinale col vantaggio di giocare poi il ritorno in casa. Rimuginare sugli errori serve a poco, il Palermo ha tirato due volte nello specchio della porta ma se le è fatte bastare. Al Benevento non sono invece stati sufficienti oltre 20 tentativi. Un grande Brignoli, mai a livelli tali nel corso della sua esperienza nel Sannio, la mira imprecisa a causa della precipitazione e la sfortuna hanno impedito ai giallorossi di ribaltare l'esito della contesa.



