Benevento, l'altolà di Vigorito: ​«In attacco siamo a posto così»

di Luigi Trusio

«Il pranzo con Sebastiani a Pescara? Abbiamo parlato di questioni afferenti la Lega di B e anche di investimenti che abbiamo intenzione di fare insieme». Oreste Vigorito, tra smentite, velate ammissioni e qualche rivelazione fa il punto su ciò che sta accadendo in Lega, trattative di mercato e campagna abbonamenti. «Altro che maretta - precisa il patron giallorosso -, in Lega è in atto una tempesta. Ho rassegnato le dimissioni dal consiglio direttivo per dare un segnale forte, non condivido il modo di risolvere certe questioni. Molti colleghi mi hanno chiesto di ripensarci e questo mi inorgoglisce, ma sarei disponibile a riparlarne solo qualora si formasse un nuovo direttivo».



